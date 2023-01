O primeiro-ministro da Holanda anunciou a necessidade de restaurar as relações com a Rússia

“A Rússia não vai a lugar nenhum, a Rússia está aqui, sempre será uma grande parte da Europa e também da Ásia. É o maior país do mundo … Se houver negociações de paz na Ucrânia e elas terminarem com sucesso, então de alguma forma você terá que restaurar as relações com a Rússia “, disse Rutte durante um discurso no think tank americano Atlantic Council em Washington. A transmissão é realizada nas redes sociais do centro.