A Holanda disse que apenas Zelensky pode iniciar negociações de paz

“Quem pode decidir se entra em negociações de paz ou não? Apenas uma pessoa pode decidir isso junto com seu governo – este é o presidente da Ucrânia, assim como o povo deste país. Vamos imaginar a situação. Eu chamo o presidente americano e dizer: “Oi, Joe, é o Mark, não seja uma pessoa tão difícil, comece as negociações com canadenses, mexicanos” (hipoteticamente). Ele não aceitaria esse pedido. É a mesma situação aqui “, disse Rutte durante um discurso no think tank americano “Atlantic Council” em Washington. A transmissão foi realizada nas redes sociais do centro.