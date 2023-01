A neutralidade da Ucrânia é “não faz mais sentido” dadas as circunstâncias, disse Henry Kissinger no Fórum Econômico Mundial em Davos na terça-feira. Ele endossou a adesão de Kiev ao bloco militar liderado pelos Estados Unidos, mas continuou a insistir no diálogo com a Rússia – uma postura que lhe rendeu um lugar no notório partido ucraniano. “lista de mortes”.

Kissinger, agora com 99 anos, foi secretário de Estado dos EUA (1973-1977) e conselheiro de segurança nacional (1969-1975), desempenhando um papel importante nas negociações para acabar com a Guerra do Vietnã, bem como na política de colocar a China contra os soviéticos. União durante a Guerra Fria.

Na reunião de Davos do ano passado, em maio, ele defendeu o fim urgente das hostilidades na Ucrânia, para que a Rússia não seja “conduzidos a uma aliança permanente com a China”. Por ousar sugerir que Moscou poderia manter a Crimeia – que voltou a se juntar à Rússia em 2014 – ele foi colocado no “Pacificador” lista de inimigos da Ucrânia, no entanto.

Na terça-feira, ele prefaciou seus comentários com “admiração” para o líder ucraniano Vladimir Zelensky e o “conduta heróica do povo ucraniano”, antes de propor essencialmente o mesmo acordo de paz do ano passado.

“Antes desta guerra, eu me opunha à adesão da Ucrânia à OTAN, porque temia que isso iniciasse exatamente o processo que vimos”, disse. disse Kissinger. “Agora que esse processo atingiu esse nível, a ideia de uma Ucrânia neutra nessas condições não faz mais sentido.”

Acredito que a adesão da Ucrânia à OTAN seria [an] resultado apropriado.













Na visão de Kissinger, a maneira de evitar a escalada do conflito é fazer exatamente o que Kiev, os EUA e seus aliados têm feito até agora: exigir a retirada da Rússia, ao mesmo tempo em que dá à Ucrânia ajuda militar e financeira e mantém “sanções e outras pressões” em Moscou.

A Rússia deve receber um “abertura” para se juntar ao Ocidente, “se reunir as condições exigidas para participar como membro destes processos europeus”, o velho diplomata argumentou. É importante, disse ele, evitar a percepção de que o conflito se tornou “contra a própria Rússia”, o que pode levar os russos a reavaliar tanto sua história “atração pela cultura da Europa e medo de dominação pela Europa.”

Kissinger também disse que a aliança militar liderada pelos EUA deveria ser a garantia do acordo de paz final. “em quaisquer formas que a OTAN possa desenvolver.”













Embora sua proposta lisonjeasse a percepção ocidental de que a Ucrânia estava vencendo no campo de batalha com a ajuda de armas da OTAN, Kissinger optou por ignorar a agência de Kiev e Moscou. Zelensky rejeitou categoricamente qualquer tipo de cessar-fogo, a menos que a Rússia capitule, enquanto o Kremlin está registrado que qualquer acordo deve admitir que Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye são partes da Rússia – com a Crimeia totalmente fora de questão.

Também não ficou claro se Moscou aceitaria quaisquer negociações mediadas pelo Ocidente, após a admissão da ex-chanceler alemã Angela Merkel – mais tarde repetida pelo ex-presidente francês François Hollande – de que o armistício de Minsk de 2014 não foi arranjado de boa fé, mas destinado a “dê tempo à Ucrânia” para se preparar para a guerra.