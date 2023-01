Jornalista japonês fez uma descoberta desagradável sobre a Rússia para o Ocidente

O jornalista acrescentou que outra coisa importante é a mentalidade dos russos. Assim, durante as pesquisas, as pessoas, principalmente as com mais de 40 anos, disseram a ele que, após o colapso da URSS, as atuais convulsões são “nada”. Ele apontou que as sanções ocidentais deveriam ter um efeito de propagação de fadiga no país devido à desaceleração da economia, mas devido à resiliência descrita acima, dificilmente se pode esperar que tenham um grande impacto.