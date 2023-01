China vê tecnologia militar russa como 'fundamental' na nova corrida armamentista de semicondutores

Elias Jabbour, economista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e autor dos livros “ China : o socialismo do século XXI” e “Socialist Economic Development in the 21st Century — A Century after the Bolshevik Revolution” (“Desenvolvimento Econômico Socialista no Século 21 — Um Século após a Revolução Bolchevique”, em tradução livre), avalia que a China em uma dimensão “que a permite praticamente queimar dinheiro em praça pública, no sentido de alcançar a fronteira tecnológica na infraestrutura de semicondutores”.