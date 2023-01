China revela números populacionais surpreendentes — CMIO

A população da China caiu 850.000 em 2022, pela primeira vez desde 1962, informou o Departamento Nacional de Estatísticas na terça-feira. A pesquisa anual de dados também mostrou uma taxa de natalidade recorde e a maior taxa de mortalidade desde 1976.

No final do ano passado, a população da parte continental da China era de 1,41175 bilhão, revelou o DNE na conferência de imprensa de terça-feira. Este valor incluiu todos os cidadãos das 31 províncias e regiões autónomas, mas exclui os residentes de Hong Kong, Macau e Taiwan, bem como os estrangeiros residentes no continente.

As estatísticas para 2022 mostraram uma população envelhecida, uma força de trabalho reduzida, baixas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, com mais homens do que mulheres e habitantes da cidade superando em muito o campo. Os demógrafos chineses atribuem isso ao impacto duradouro da política do ‘filho único’, que só foi relaxada em 2015.

A população da China é “ainda pairando em torno do estágio de crescimento zero”, Yuan Xin, professor do Instituto de População e Desenvolvimento da Escola de Economia da Universidade Nankai, disse ao Global Times na terça-feira. Ele observou que houve um aumento líquido de 480.000 pessoas em 2021 e que a diferença é “muito pequeno para 1,4 bilhão de pessoas.”

Apenas 9,56 milhões de bebês nasceram em 2022, a primeira queda abaixo de dez milhões desde 1950. Foi também o terceiro ano consecutivo em que a taxa de natalidade caiu abaixo de 1%, passando de 7,52 por mil em 2021 para apenas 6,77. Em comparação, os EUA tiveram 11,06 nascimentos por mil em 2021, enquanto a Índia teve 16,42.

A taxa de mortalidade subiu para 7,37 mortes por mil, de 7,18 no ano anterior – os piores números desde 1976.













O NBS também informou que 65,22% da população da China vivia nas cidades, a força de trabalho encolheu 0,5% e o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou em 13 milhões, para 19,8% da população geral.

A liderança da China impôs uma política de ‘filho único’ em 1980, buscando conter o crescimento populacional, com a preferência cultural por filhos do sexo masculino levando a um desequilíbrio entre os sexos. Os homens atualmente superam as mulheres em 32,37 milhões, em uma proporção de 104,69 para 100. Embora a política tenha sido oficialmente encerrada em 2015 e Pequim tenha incentivado as famílias a começarem a ter três filhos desde 2021, os incentivos demográficos ainda não acompanharam as tendências.

No Congresso do Partido em outubro passado, o presidente Xi Jinping prometeu “aumentar as taxas de natalidade e reduzir os custos de gravidez e parto, criação de filhos e escolaridade”, bem como para “perseguir uma estratégia nacional proativa” para cuidar dos idosos.