O principal general dos EUA inspeciona as tropas ucranianas – CMIO

Mark Milley visitou um acampamento alemão para supervisionar o programa de treinamento recém-expandido do Pentágono

O presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Mark Milley, o oficial de mais alta patente das forças armadas americanas, reuniu-se com soldados ucranianos em treinamento do Pentágono em uma base na Alemanha, onde Washington recentemente intensificou os esforços para preparar tropas estrangeiras para o combate.

O general visitou a Área de Treinamento Grafenwoehr do Exército dos EUA, no estado alemão da Baviera, por apenas duas horas na segunda-feira, supervisionando as operações de treinamento com soldados ucranianos e seus instrutores americanos.

“Esta não é uma rotação comum. Este é um daqueles momentos no tempo em que se você quer fazer a diferença, é isso. Milley disse durante uma reunião com os comandantes.

Embora os jornalistas tivessem acesso ao local de treinamento, eles teriam sido impedidos de filmar ou fotografar o general enquanto ele falava com os ucranianos, ou de transmitir o conteúdo de suas conversas.













A viagem coincidiu com uma expansão do programa de treinamento dos EUA para tropas ucranianas na base de Grafenwoehr apenas um dia antes, com Milley dizendo que o Pentágono agora espera formar 500 soldados prontos para o combate em cinco a oito semanas. Ele acrescentou que o programa se concentraria no treinamento de armas combinadas – referindo-se à cooperação no campo de batalha entre infantaria, blindados, artilharia e unidades aéreas.

Os soldados ucranianos receberão instruções sobre uma ampla variedade de armas e equipamentos nas próximas semanas, incluindo os Veículos de Combate Bradley contidos no último pacote de armas dos EUA de US$ 3 bilhões para Kiev. Milley observou que o Pentágono ofereceu treinamento semelhante aos soldados ucranianos desde antes do início do conflito atual, mas disse que os conselheiros americanos estão mais focados na instrução de certos equipamentos fornecidos pelos EUA desde fevereiro passado.

No entanto, apesar de cerca de US $ 25 bilhões em ajuda militar direta terem sido aprovados pela Casa Branca desde fevereiro passado, Kiev clamou por suprimentos adicionais, solicitando especificamente blindagem pesada, como o tanque de batalha principal M1 Abrams. Washington parece não querer conceder esse desejo por enquanto.













Enquanto isso, em Kiev, uma delegação de altos funcionários militares e diplomáticos dos EUA se reuniu com seus colegas ucranianos na segunda-feira, também mantendo uma reunião com o presidente Vladimir Zelensky. A equipe americana incluiu a subsecretária de Estado Wendy Sherman, o subsecretário de Defesa Colin Kahl e o vice-conselheiro principal de segurança nacional Jon Finer, que disseram ter se encontrado com autoridades ucranianas para “discutir esforços diplomáticos e assistência de segurança para fortalecer as capacidades de segurança da Ucrânia,” bem como a ajuda econômica dos EUA e futuras relações comerciais.

Moscou denunciou repetidamente a onda massiva de armas estrangeiras para Kiev, com o presidente Vladimir Putin dizendo recentemente que a Rússia agora enfrenta o “potencial militar e capacidades de quase todos os principais países da OTAN.” Insistindo que o apoio não terá efeito nas operações militares russas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou no domingo que os tanques ocidentais foram enviados para Kiev “vai queimar como o resto [of their weapons].”