Kiev está preparada para receber baterias de mísseis Patriot americanos. Como isso mudará o campo de batalha na Ucrânia? — CMIO

Os sistemas complexos se tornarão um alvo de alta prioridade para a Rússia, à medida que o Ocidente aumenta a aposta nos suprimentos

Este mês, os militares ucranianos devem começar a treinar para usar o sistema de mísseis Patriot, construído nos Estados Unidos. Laura Cooper, vice-secretária adjunta de Defesa para Rússia, Ucrânia e Eurásia, disse que o processo levará "vários meses". Isso significa que a tecnologia poderá em breve participar plenamente das operações de combate entre Moscou e Kiev. Mas o equipamento de alto valor mudará o equilíbrio de poder no campo de batalha?













Uma pequena espera

As discussões sobre o fornecimento de sistemas de mísseis terra-ar (SAM) Patriot para Kiev se intensificaram após grandes ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia pelas Forças Armadas Russas e subsequentes apagões. Um incidente na cidade polonesa de Przewodow, quando um míssil de um sistema de defesa aérea ucraniano S-300 resultou na morte de dois fazendeiros, também fez parte das discussões. O presidente do partido governista Lei e Justiça, Jaroslaw Kaczynski, sugeriu que a Alemanha deveria enviar seus sistemas de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia, não para a Polônia.

Na época, Berlim observou que preferia que os sistemas de defesa antimísseis permanecessem no território da OTAN. No entanto, em menos de dois meses, as coisas mudaram. No início de janeiro, os Estados Unidos e a Alemanha concordaram em enviar uma bateria de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia. O anúncio foi feito em uma declaração conjunta do presidente dos EUA, Joe Biden, e do chanceler alemão, Olaf Scholz, após sua primeira conversa por telefone em 2023. O treinamento será realizado em Washington e Berlim. A transferência da bateria está prevista para o primeiro trimestre do ano.

Esta será a segunda bateria Patriot de Kiev. Conforme foi anunciado no final de dezembro de 2022, o primeiro será entregue à Ucrânia pelos EUA. Foi incluído no último pacote de ajuda militar, totalizando US$ 1,8 bilhão.

Especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais observam que, até agora, o Patriot tem sido o sistema de armas mais caro fornecido à Ucrânia pelos EUA. Eles estimam que o custo total de um sistema Patriot pode chegar a um bilhão de dólares: US$ 400 milhões para os equipamentos e US$ 690 milhões para os mísseis.

A Ucrânia se tornará o décimo nono país do mundo que usa ou planeja usar esse kit. Os primeiros sistemas Patriot foram implantados pelo Exército dos EUA na década de 1980. Eles foram usados ​​pela primeira vez em combate durante a Guerra do Golfo em 1991 e depois durante a invasão anglo-americana ilegal do Iraque em 2003. O sistema Patriot passou por mudanças significativas desde então: sua última modificação inclui radares mais precisos e de alto desempenho e avançados mísseis interceptores superfície-ar – PAC-3 (Patriot Advanced Capability).

Ainda não está claro qual versão do sistema Patriot a Ucrânia receberá. Mas provavelmente estamos falando do PAC-3.













Quando o sistema Patriot chegará à Ucrânia?

Em condições de guerra, o treinamento de especialistas das Forças Armadas Ucranianas para usar o sistema Patriot provavelmente não levará muito tempo. Além disso, a Ucrânia tem muita experiência no uso do sistema de mísseis terra-ar S-300 – que se assemelha estruturalmente ao Patriot.

O procedimento para aquisição de nova tecnologia de mísseis é praticamente o mesmo nas Tropas de Mísseis Antiaéreos da Rússia e da Ucrânia. Primeiro, o pessoal do exército é retreinado em um centro especialmente equipado. Em seguida, as armas, equipamentos militares, peças sobressalentes e ferramentas são aceitas pelas baterias (ou divisões) de mísseis antiaéreos.

A próxima etapa compreende o primeiro disparo real de mísseis guiados antiaéreos (nas circunstâncias atuais, isso possivelmente será realizado de locais de implantação permanente sob a supervisão de instrutores dos EUA). Em seguida, o sistema de mísseis antiaéreos é dobrado, preparado para transporte e enviado para uma estação de carregamento, como um aeródromo ou porto.

No ponto final, as divisões e unidades que receberam o novo equipamento viajam para o local de implantação e as próximas operações de combate por via aérea, marítima, ferroviária ou a pé.

Considerando o tempo necessário para a preparação, podemos esperar que os sistemas Patriot na Ucrânia estejam prontos para o combate em março.

O que acontecerá depois que o Patriot for transferido para as Forças Armadas da Ucrânia?

O sistema de mísseis Patriot (especialmente o PAC-3) é, sem nenhum exagero, um produto de última geração do complexo industrial militar dos EUA. Presumivelmente, se a Casa Branca decidiu enviar essas armas avançadas de defesa antimísseis para a Ucrânia, a questão de fornecer a Kiev tanques de batalha do tipo ocidental, como o alemão Leopard 2, não demorará muito para ser resolvida.

Juntamente com a segunda bateria Patriot, Berlim também enviará 40 veículos de combate de infantaria Marder para a Ucrânia, conforme relatado pelo porta-voz do governo federal alemão, Steffen Hebestreit. Este é outro grande passo para equipar as Forças Armadas ucranianas com armas ocidentais.













Vale a pena notar que depois de receber sistemas de mísseis Patriot e veículos blindados pesados, as Forças Armadas da Ucrânia estarão a apenas um passo de obter os caças F-15 e F-16.

As baterias Patriot são inestimáveis ​​para Kiev. Esses sistemas têm, como dizem os especialistas militares, potencial para defesa antimísseis não estratégica. Esta capacidade será particularmente útil para as Forças Armadas da Ucrânia. É um meio eficaz de combater a aviação tripulada, mísseis de cruzeiro marítimos e aéreos, mísseis balísticos táticos e mísseis balísticos tático-operacionais.

Muito provavelmente, os sistemas serão implantados para proteger a capital ucraniana, Kiev, e defender este centro de decisão dos ataques de vários tipos de mísseis de cruzeiro. No entanto, serão necessárias dezenas de baterias Patriot para cobrir todos os centros administrativos e políticos da Ucrânia, incluindo cidades regionais e principais instalações de energia. E é improvável que a Ucrânia receba tantos sistemas MIM-104 Patriot em um futuro previsível.

O “calcanhar de Aquiles” do Patriota

Atualmente, a principal preocupação é o número de mísseis guiados antiaéreos que serão fornecidos junto com o sistema Patriot, já que o número de mísseis usados ​​durante a repulsão de ataques aéreos maciços pelas Forças Armadas Russas superou todas as expectativas. Se a Ucrânia não receber mísseis suficientes, suas duas baterias Patriot simplesmente ficarão ociosas.

O sistema de defesa antimísseis Patriot também tem seus pontos fracos, ou melhor, suas particularidades. Por exemplo, o radar multifuncional Patriot AN/MPQ-53 tem recursos de pesquisa bastante baixos. Esse recurso é nativo não apenas do sistema Patriot, mas também da iluminação de alvos e do radar de orientação de mísseis e do radar multifuncional do sistema russo de defesa antimísseis S-300/400.

Nos sistemas russos, essa deficiência é compensada ao fornecer às divisões de mísseis antiaéreos S-300 e S-400 detectores de baixa altitude do tipo 5N66M ou detectores de alta altitude do tipo 96L6E. Além disso, as divisões de mísseis antiaéreos recebem designação de alvo sem busca de postos de comando do sistema equipados com um radar de detecção (RLO 64N6, S-300) ou um complexo de radar (RLK 91N6E, S-400).

Como resultado, se for implantado perto de Kiev, a bateria de mísseis Patriot terá que ser fornecida com recursos adicionais de busca e direcionamento. A obtenção de dados do Boeing E-3 Sentry, uma opção mencionada por alguns especialistas, não é particularmente útil, pois significa que um determinado número de aeronaves E-3 terá que ser realocado para aeródromos ucranianos.

É improvável que os EUA e seus aliados concordem com isso. Mas, de alguma forma, os militares ucranianos terão que resolver os problemas do sistema. E isso pode realmente ser um problema.













Como a Rússia lutará contra os “Patriotas”?

A captura de um sistema de defesa aérea Patriot é um cenário altamente improvável. O sistema não é uma arma de linha de frente. Provavelmente será colocado na retaguarda do exército ucraniano, cobrindo Kiev ou a margem direita da Ucrânia. Seria necessária uma operação ofensiva para capturar o sistema Patriot e, mesmo assim, o sucesso está longe de ser garantido. Nem um único veículo de combate M142 HIMARS caiu nas mãos dos russos. Entretanto, um exame detalhado do sistema só é possível após sua captura e desmontagem.

Os sistemas de defesa aérea Patriot entregues à Ucrânia se tornarão um alvo de alta prioridade para as Forças Armadas Russas, mas a tarefa não é simples. O Patriot é um sistema altamente móvel (não leva mais de 25 minutos para implantar/dobrar). Isso significa que o sistema não permanece na mesma posição por muito tempo. Depois de vários lançamentos de mísseis, ele pode se mudar. E encontrar o Patriot não será fácil.

Após 24 de fevereiro, as Forças Armadas da Ucrânia mantiveram várias divisões do sistema de defesa aérea S-300PT em serviço. A abreviatura “PT” significa que é um sistema tipo contentor (aliás, o peso de alguns contentores, como o F9, ultrapassa as 16 toneladas). Leva várias horas para dobrar/implantar esta modificação do S-300. No entanto, apesar de sua baixa mobilidade, o sistema do tipo contêiner ainda é usado no exército ucraniano. Certamente, um sistema de mísseis antiaéreos altamente móvel tem uma chance muito maior de sobrevivência.

Quanto ao sistema de defesa antimísseis Patriot, as tropas russas podem usar mísseis anti-radar do tipo X-31P, mísseis ar-superfície guiados como X-29T, X-38Mxx, X-59MK, etc., e free- cair bombas (tipo OFAB-250-270 e FAB-500) para alvejá-lo e destruí-lo. De uma forma ou de outra, caberá ao exército russo resolver o problema.