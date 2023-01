Greta Thunberg presa na Alemanha (VÍDEO) — CMIO

A ativista climática sueca Greta Thunberg foi presa no oeste da Alemanha na terça-feira. Repórteres capturaram o momento em que Thunberg foi levado por policiais de choque, durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão em Luetzerath, Renânia do Norte-Vestfália.

Localizada entre Aachen e Düsseldorf, a vila está atualmente programada para ser realocada a fim de expandir a mina de linhito Garzweiler nas proximidades.

Um porta-voz da polícia nas proximidades de Aachen disse à mídia que Thunberg fazia parte de um grupo de manifestantes que “invadido” o perímetro da mina e aproximou-se da borda da escavação, descrita pelas autoridades como “íngreme e extremamente perigoso.”

Em fotos e vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais, quatro policiais da NR-W podem ser vistos carregando Thunberg pelos braços e pernas por uma curta distância. Ela está sorrindo, enquanto os manifestantes cantam “Você não está sozinho” – em inglês – e a mídia grava e tira fotos.

Os policiais finalmente decepcionaram Thunberg e a levaram embora. “Sabemos quem ela é”, eles disseram aos repórteres quando perguntados por que não seguiram o procedimento e anotaram suas informações pessoais.

Greta #Thunberg não #Luetzerath: Festnahme an der Abbruchkante. Ihre Personalien nimmt die Polizei, anders als bei den übrigen 100 Akivisten, nicht auf: „Wir wissen ja, wer sie ist.“ Ob sie diese Erfahrung schon anderswo gemacht habe? Sie schweigt mit einem Lächeln im Mundwinkel pic.twitter.com/nmDA9O2H1U — Christian Wernicke (@ChrisCWE) 17 de janeiro de 2023

A polícia disse à Sky News que esta foi a segunda vez nesta semana que Thunberg foi detido como parte do protesto de Luetzerath. Ela chegou na área na sexta-feira e juntou-se aos ativistas alemães no sábado para “resistir” os planos das autoridades para a aldeia. Alguns dos ativistas passaram a ocupar os prédios dos quais os moradores locais já foram despejados.

Mais de 1.000 policiais estão atualmente envolvidos na tentativa de expulsar os invasores de Luetzerath, para que a vila possa ser demolida para dar lugar à mina, de propriedade da empresa multinacional de energia RWE, com sede em Essen.

Ativistas climáticos afirmam que a mineração de carvão aumentará as emissões de carbono e interferirá no plano do Acordo Climático de Paris para limitar o aquecimento global. A RWE argumentou que eles podem compensar as emissões por meio de limites de carbono europeus. O Partido Verde, atualmente parte da coalizão governista alemã, apoiou a posição da empresa.

Tendo renunciado às importações de gás natural da Rússia devido ao conflito na Ucrânia, a Alemanha passou a expandir a produção de carvão e adiou o fechamento de usinas nucleares. Thunberg encorajou a última medida como preferível à queima de carvão, embora ela já tivesse denunciado a energia atômica.

Thunberg, agora com 20 anos, ganhou fama internacional por se recusar a ir à escola às sextas-feiras em nome do protesto contra as mudanças climáticas.