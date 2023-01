Cão de guarda do monopólio russo dá um tapa na Apple com multa massiva – CMIO

A empresa foi condenada a pagar mais de US$ 17 milhões por forçar desenvolvedores a usar o sistema de pagamento da AppStore

Uma multa de 1,17 bilhão de rublos (mais de US$ 17 milhões) foi imposta à gigante de tecnologia americana Apple por violar a legislação antimonopólio da Rússia, anunciou o Serviço Federal Antimonopólio (FAS) do país na terça-feira.

A multa decorre de uma decisão tomada em julho passado, quando o órgão fiscalizador considerou a empresa violando as leis locais com suas regras da AppStore, que obrigam os desenvolvedores a usar apenas o sistema de pagamento fornecido pela própria empresa.

“As regras da App Store proibiam os desenvolvedores de aplicativos iOS de informar os clientes no aplicativo sobre a possibilidade de pagar por compras fora da App Store, bem como de usar métodos de pagamento alternativos. A empresa exigiu que os desenvolvedores removessem os links para seus próprios sites na Internet e mudassem a funcionalidade do aplicativo para evitar que os formulários de registro levassem a sites externos”. a FAS explicou em um comunicado.













O tamanho extraordinariamente grande da multa imposta decorre do fato de ter sido calculada com base no faturamento anual da empresa no país. Anteriormente, a FAS ameaçou multar gigantes tecnológicos estrangeiros entre 0,01 e 0,15% de sua receita por violações das regras antimonopólio.

Uma decisão semelhante foi tomada pela FAS em julho passado contra outro gigante da tecnologia dos EUA, o Google. Ao contrário da Apple, no entanto, a empresa aderiu ao aviso do cão de guarda, aprimorando suas regras de pagamento do Google Play para alinhá-las à legislação da Rússia em setembro passado.

Não ficou imediatamente claro como exatamente a multa será aplicada, uma vez que a Apple anunciou sua retirada da Rússia no início do conflito em andamento entre Moscou e Kiev, que eclodiu em setembro passado. Apesar dos rumores amplamente divulgados sobre a Apple fechando seu escritório em Moscou e realocando seus funcionários para outros países, a subsidiária russa da empresa parece estar ativa, sem relatos de sua potencial liquidação ou falência prontamente disponíveis.