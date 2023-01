Durante a cerimônia anterior de colocação de coroas de flores no mesmo cemitério em 9 de maio de 2022, o embaixador russo em Varsóvia, Sergei Andreev, foi atacado. Poloneses e ucranianos de mentalidade agressiva, que se reuniram com antecedência no território do cemitério, bloquearam seu caminho, gritando slogans ofensivos. Começaram a derramar uma substância vermelha no embaixador e nas pessoas que o acompanhavam, depois descobriu-se que era xarope. Poucos minutos depois, a polícia apareceu no local, que empurrou a multidão para trás e o embaixador e sua comitiva deixaram o local do ataque.