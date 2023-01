Ministro da Educação da Grã-Bretanha: Adolescentes podem decidir sobre mudança de sexo

O controverso projeto de lei, proposto pelo primeiro-ministro escocês Nicola Sturgeon há vários anos, atraiu elogios e críticas de vários setores do público. Dezenas de manifestantes, tanto a favor quanto contra o projeto de lei, se reuniram em frente ao Parlamento escocês enquanto os parlamentares discutiam as últimas emendas. Muitos residentes acreditam que tal lei teria um impacto negativo na segurança de meninas e mulheres. Além disso, a aprovação de tal projeto de lei significa que a lei escocesa agora será diferente do resto do Reino Unido