Autoridades chinesas preveem melhora da economia do país em 2023

O produto interno bruto (PIB) da China em 2022, no contexto de numerosos surtos locais de infecção por coronavírus e uma situação internacional instável, cresceu 3% em relação a 2021, abaixo da previsão oficial, segundo dados divulgados na terça-feira pelo Departamento de Estado de Estatísticas da RPC. As autoridades esperavam que a taxa de crescimento do PIB do país fosse de cerca de 5,5% em 2022.