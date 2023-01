Nomeado novo ministro da Defesa da Alemanha – Spiegel – CMIO

De acordo com o jornal, Boris Pistorius, ministro do interior da Baixa Saxônia, substituirá Christine Lambrecht.

O ministro do Interior da Baixa Saxônia, Boris Pistorius, se tornará o novo ministro da Defesa da Alemanha após a renúncia de Christine Lambrecht, informou o Der Spiegel. Seu antecessor no cargo anunciou na segunda-feira que ela está deixando o cargo, tendo sido repetidamente criticada como inadequada para o cargo.

Em seu artigo desta terça-feira, o veículo não divulgou o que o levou a fazer a suposição. O relatório simplesmente observa que o ministro há algum tempo tem ambições de se tornar um político federal. Por exemplo, em 2019, Pistorius disputou a presidência do Partido Social Democrata, do qual é membro.













Ele atua como ministro do Interior da Baixa Saxônia desde 2013. Segundo o Der Spiegel, o homem de 62 anos está entre os ministros mais populares da região, em parte por sua maneira direta de falar. Ele também é descrito como alguém que não evita o confronto com oponentes políticos, mas também com outros membros do SPD, se necessário.

Durante seu tempo como ministro do Interior da Baixa Saxônia, Pistorius também conseguiu estabelecer boas relações de trabalho com as autoridades de segurança.

Se sua candidatura for confirmada, o equilíbrio de gênero no gabinete alemão – algo que o chanceler Olaf Scholz tentou manter até agora – será alterado, observou o Der Spiegel.