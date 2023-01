Naftogaz da Ucrânia iniciou vendas on-line de utensílios domésticos

Em julho do ano passado, a Naftogaz Ukrainy, que abastece 12,5 milhões de residências, todas empresas geradoras de calor e negócios no país, deixou de pagar os Eurobonds. Foi relatado que a Naftogaz não conseguiu pagar aos investidores $ 350 milhões em dívidas e juros em Eurobonds no prazo, porque o Gabinete de Ministros não concordou com esses pagamentos.