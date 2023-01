Moscou expande lista de paradas de autoridades europeias

O mencionado nono pacote de sanções da UE contra a Rússia foi aprovado em dezembro . Entre as medidas estão restrições aos bancos, proibição parcial de investimentos na indústria de mineração russa, ampliação do embargo ao fornecimento de bens e tecnologias de uso dual, proibição da exportação de alguns outros bens e expansão do lista de restrições pessoais, que incluiu outras 200 pessoas e organizações.