Grupo de extrema-direita em julgamento por plano de assassinato de Macron – CMIO

Os réus supostamente conspiraram para cometer uma série de ataques terroristas, incluindo um ataque ao presidente francês

Treze pessoas supostamente afiliadas ao grupo de extrema direita ‘Les Barjols’ (‘Os Loucos’), que supostamente conspirou para matar o presidente francês Emmanuel Macron, foram a julgamento em um tribunal de Paris na terça-feira.

Os arguidos – 11 homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 66 anos – foram acusados ​​de conspiração para cometer um acto terrorista, cuja pena máxima é de dez anos de prisão. O julgamento está marcado para terminar em 3 de fevereiro.

As audiências do tribunal acontecem após uma investigação de quatro anos sobre o grupo, que teria planejado vários atos violentos, incluindo ataques a mesquitas, assassinato de migrantes e até o assassinato de Macron em um evento público comemorando o armistício da Primeira Guerra Mundial. , de acordo com a acusação. Nenhum desses supostos planos jamais se concretizou, e algumas das acusações inicialmente levantadas contra os suspeitos foram retiradas durante a investigação.

“Está estabelecido que os projetos de ação violenta concebidos pelos membros do grupo Barjols… a acusação lida.













O grupo de extrema-direita Barjols surgiu originalmente no Facebook em 2017 e seu suposto líder, Denis Collinet, foi preso em 2020. Um dos suspeitos, Jean-Pierre Bouyer, que tinha 62 anos na época, entrou no radar da aplicação da lei depois que os serviços de inteligência domésticos da França receberam uma denúncia sobre um ataque supostamente iminente a Macron.

Bouyer foi preso em novembro de 2018 durante uma reunião com três associados próximos. Um colete à prova de balas e uma faca tipo ‘comando’ foram apreendidos. Durante buscas adicionais, os policiais franceses também apreenderam armas de fogo e munições na casa de Bouyer.

Enquanto Bouyer inicialmente admitiu à polícia que queria “matar Macron,” insinuando que um dos cúmplices teria esfaqueado o presidente no evento, ele disse posteriormente que as discussões foram meras conversas. “Ele admite que houve tais discussões, mas nunca foram adiante”, disse. A advogada de Bouyer, Olivia Ronen, disse à AFP.

Ao todo, a equipe jurídica dos réus sustenta que o caso da promotoria foi baseado “na ficção de que um ato violento iria acontecer”, de acordo com a advogada Lucile Collot, que insiste que as alegações de uma verdadeira conspiração terrorista são “deslocado”.