Putin permite que empresas russas sancionadas desconsiderem acionistas de estados ‘hostis’ – CMIO

As decisões corporativas não exigirão o voto desses indivíduos, sob uma nova lei

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na terça-feira, permitindo que certas empresas desconsiderem os votos dos acionistas dos chamados países “hostis” ao tomar decisões corporativas.

O documento que prevê isso, publicado em um portal de informações jurídicas, será aplicado a empresas dos setores de energia, engenharia mecânica e comércio com faturamento anual superior a 100 bilhões de rublos (US$ 1,46 bilhão). Estará em vigor até ao final de 2023.

De acordo com a nova lei, as autoridades de gestão dessas empresas poderão tomar decisões sem contar os votos dos acionistas de países ‘hostis’. Para se qualificar, as empresas devem atender a uma série de critérios. Uma delas é que outros países ou organizações internacionais devem ter imposto sanções contra os proprietários ou beneficiários de tais empresas. Outro critério é que os estrangeiros vinculados a Estados hostis tenham participação igual ou inferior a 50% no capital autorizado ou ações dessas empresas.

No caso de nacionais de estados hostis serem membros da autoridade de gestão de uma empresa, outros acionistas terão o direito de aprovar uma deliberação sem apuração de votos, diz o documento.

