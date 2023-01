No fórum de Davos, eles falaram sobre a criação de um “metaverso” global

Nesse caso, o sistema e todas as atividades nele serão totalmente controladas. Segundo Schwab, um dos sócios da “aldeia” é a Interpol. “Já estamos trabalhando com as autoridades relevantes para garantir que o sistema seja o mais seguro possível e, em segundo lugar, trabalharemos por meio do sistema do governo para garantir de forma independente que o sistema não tenha sofrido abusos”, disse Schwab. Com um recorde de 2.700 participantes, o Fórum de Davos deve acelerar os esforços para criar uma nova ordem mundial.