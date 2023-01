Aviões AWACS da OTAN chegaram da Alemanha à Romênia

Três aeronaves de alerta antecipado AWACS chegaram da Alemanha na Romênia para monitorar as ações no flanco leste, disse o ministro da Defesa romeno, Angel Tylvar.

Segundo ele, à luz da operação especial russa na Ucrânia, “a OTAN monitorará as operações militares no flanco oriental com a ajuda de aeronaves AWACS”.