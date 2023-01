Economistas sinalizam riscos crescentes de recessão nos EUA – CMIO

A probabilidade de desaceleração econômica em 2023 é muito alta, apesar dos sinais de alívio da inflação, alertam especialistas

Taxas de juros mais altas levarão a economia dos EUA à recessão no próximo ano, informou o Wall Street Journal no domingo, citando sua última pesquisa trimestral com economistas.

De acordo com o relatório, os economistas acadêmicos e empresariais estimam em média a probabilidade de uma recessão nos próximos 12 meses em 61%. A previsão é ligeiramente alterada em relação aos 63% da pesquisa de outubro.

O relatório do WSJ indicou que o Federal Reserve inicialmente esperava que pudesse reduzir a inflação apenas com uma desaceleração no crescimento econômico, em vez de uma contração total, um resultado apelidado de “pouso suave.” No entanto, três quartos dos entrevistados pelo Journal disseram que o Fed não alcançaria um pouso suave este ano.

O alerta ocorre apesar de uma perspectiva um pouco mais otimista sobre a inflação. O relatório disse que, medida pela variação ano a ano no índice de preços ao consumidor, a inflação caiu de 9,1% em junho passado para 6,5% em dezembro. Os economistas esperam que caia para 3,1% até o final deste ano e terminem 2024 em 2,4%.













“Embora as recentes impressões de inflação tenham mostrado algum progresso, algumas categorias persistentes, como serviços essenciais, estão associadas ao mercado de trabalho historicamente apertado, sugerindo que ainda há ‘um longo caminho a percorrer’ para o Fed”, Economistas do Deutsche Bank disseram ao WSJ na pesquisa. “O Fed permaneceria em sua trajetória de aperto para restaurar o reequilíbrio do mercado de trabalho e a estabilidade de preços, o que, em nossa opinião, geraria um aumento acentuado no desemprego e na recessão”, afirmou. eles explicaram.

Enquanto isso, o economista-chefe da EY-Parthenon Greg Daco disse que “[w]Enquanto a atividade de serviços permanece robusta, o setor imobiliário está caindo sob o peso das taxas de hipoteca elevadas e a atividade manufatureira está estagnada – ambos sinalizando que uma desaceleração econômica mais ampla está chegando. O especialista espera que a combinação de inflação persistente, condições financeiras mais rígidas e crescimento global mais fraco leve a economia dos EUA a uma leve recessão no primeiro semestre de 2023.

No geral, os economistas disseram que uma recessão não pode ser evitada, mas esperam que ela seja relativamente superficial e de curta duração.

Em média, eles esperam que o produto interno bruto cresça a uma taxa anual de 0,1% no primeiro trimestre deste ano e contraia 0,4% no segundo. Eles não veem crescimento no terceiro trimestre e uma taxa de crescimento de 0,6% no quarto, de acordo com o relatório.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT