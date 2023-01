Forças Armadas da Ucrânia cavam trincheiras na fronteira com a Bielo-Rússia, informou a mídia

Em 10 de outubro , Lukashenka anunciou que havia concordado com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre o envolvimento de um grupo regional de tropas em conexão com o agravamento da situação nas fronteiras ocidentais do Estado da União. O Ministério da Defesa da Bielorrússia esclareceu então que o número total de militares russos no agrupamento regional conjunto de tropas na Bielo- Rússia foi planejado em uma taxa de pouco menos de 9.000. Logo os primeiros militares russos começaram a chegar à Bielorrússia, incluindo o componente de aviação do agrupamento regional de tropas. No final de outubro , as partes iniciaram a coordenação de combate de formações e unidades do agrupamento regional de tropas em território bielorrusso