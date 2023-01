Centenas de policiais suspeitos de crimes sexuais – Scotland Yard – CMIO

O comissário da Polícia Metropolitana, Sir Mark Rowley, também revelou que todos os 45.000 funcionários do Met seriam verificados novamente quanto a possíveis crimes perdidos.

A Polícia Metropolitana de Londres está investigando alegações de abuso sexual e doméstico envolvendo aproximadamente 800 policiais, revelou o comissário Sir Mark Rowley. A declaração veio logo depois que um membro da força, David Carrick, se declarou culpado de 49 desses crimes, incluindo dezenas de estupros.

Rowley revelou que 1.633 casos de suposto abuso sexual e doméstico nos últimos dez anos estão sendo investigados. Além disso, todos os 45.000 funcionários do Met serão verificados novamente para ver se alguma ofensa anterior foi perdida, disse ele.

Carrick, cujo caso chamou a atenção para o problema, admitiu mais seis acusações de abuso sexual na segunda-feira, elevando o total para 49. Acredita-se que o policial tenha cometido os crimes contra 12 mulheres ao longo de duas décadas.

O comissário Rowley pediu desculpas às vítimas pelo fracasso do Met em investigar Carrick por tanto tempo, acrescentando que o último “não deveria ser policial.”

“Desiludimos mulheres e raparigas, e de facto desiludimos os londrinos,” ele disse.













Ele acrescentou que a força está ciente de que o caso de alto perfil provavelmente abalou a confiança nas oficiais do Met entre muitas mulheres na capital britânica, algo que o número 10 da Downing Street também disse, na segunda-feira.

Rowley admitiu que a força policial não “aplicamos o mesmo senso de crueldade para proteger nossa própria integridade que aplicamos rotineiramente ao confrontar criminosos.”

Questões foram levantadas depois que foi revelado que várias queixas contra Carrick foram de fato apresentadas à polícia desde 2000 até 2021.

As acusações feitas anteriormente pelo ex-parceiro do homem também não o impediram de passar com sucesso no procedimento de verificação do Met em 2001. Ele até enfrentou reclamações de outro ex-parceiro durante seu período probatório – mas as crescentes reclamações não atrapalharam Carrick. verificações posteriores.

A secretária do Interior da Grã-Bretanha, Suella Braverman, descreveu as revelações como “sóbrio” para o Met e “toda a família policial em todo o país.”