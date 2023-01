O 1% mais rico abocanha dois terços da nova riqueza mundial – Oxfam – CMIO

A fortuna coletiva dos super-ricos aumentou US$ 2,7 bilhões por dia, mostra um novo estudo

Nos últimos dois anos, o 1% mais rico acumulou quase dois terços de toda a nova riqueza criada no mundo, revelou um novo relatório da instituição de caridade antipobreza Oxfam na segunda-feira.

De acordo com o relatório, um total de US$ 42 trilhões em novas riquezas foi criado desde 2020, com US$ 26 trilhões ou 63% disso sendo acumulado pelo 1% mais rico dos super-ricos. Os US$ 16 trilhões restantes foram divididos entre o resto do mundo.

“Um bilionário ganhou cerca de US$ 1,7 milhão para cada US$ 1 de nova riqueza global ganha por uma pessoa nos 90% inferiores”, disse o relatório, que foi divulgado no dia de abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

As fortunas dos bilionários aumentaram US$ 2,7 bilhões por dia nos últimos dois anos. Isso ocorreu após uma década de ganhos históricos, com o número e a riqueza de bilionários dobrando nos últimos dez anos.

A pesquisa da Oxfam destacou que a riqueza bilionária disparou em 2022 com o rápido aumento dos lucros com alimentos e energia. Ele disse que 95 empresas de alimentos e energia mais do que dobraram seus lucros no ano passado. Ao mesmo tempo, pelo menos 1,7 bilhão de trabalhadores agora vivem em países onde a inflação supera os salários e mais de 820 milhões de pessoas – aproximadamente uma em cada dez pessoas na Terra – passam fome, disse a Oxfam.

“Enquanto as pessoas comuns estão fazendo sacrifícios diários em itens essenciais como comida, os super-ricos superaram até mesmo seus sonhos mais loucos. Apenas dois anos depois, esta década está se preparando para ser a melhor até agora para os bilionários – um boom dos anos 20 para os mais ricos do mundo,” disse Gabriela Bucher, diretora executiva da Oxfam International. Ela acrescentou que “tributar os super-ricos e as grandes corporações é a porta de saída para as crises sobrepostas de hoje.”

“É hora de demolirmos o mito conveniente de que cortes de impostos para os mais ricos resultam em sua riqueza de alguma forma ‘pingando’ para todos os outros. Quarenta anos de cortes de impostos para os super-ricos mostraram que uma maré alta não levanta todos os navios – apenas os superiates”, ela concluiu.

