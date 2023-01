A explosão em Dnepropetrovsk pode ser uma provocação de Kyiv, disse o DPR

Desde 10 de outubro , o exército russo vem lançando ataques com mísseis contra energia, indústria de defesa, comando militar e instalações de comunicação em toda a Ucrânia. Como afirmou Vladimir Putin, esta foi uma resposta ao ataque terrorista do regime de Kyiv na ponte da Criméia e outros ataques a alvos civis na Rússia . De acordo com o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, todas as usinas termelétricas e hidrelétricas, dezenas de subestações de várias classes foram danificadas no país.