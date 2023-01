Os preços do gás na UE caem para o nível mais baixo desde 2021 – CMIO

O clima excepcionalmente quente reduziu substancialmente a demanda por aquecimento e diminuiu as preocupações com os níveis de armazenamento de gás

Os preços do gás natural na UE caíram para níveis não vistos desde setembro de 2021, mostram dados da London Intercontinental Exchange (ICE).

O custo dos futuros de gás para entrega em fevereiro no hub TTF na Holanda caiu mais de 11% na segunda-feira, para US$ 645 por mil metros cúbicos, ou € 57,6 (US$ 62,3) por megawatt-hora em termos domésticos por volta das 11h GMT , de acordo com dados do ICE.

Os preços do gás estão caindo em meio ao clima quente fora de época na Europa, que reduziu substancialmente a demanda por aquecimento e diminuiu as preocupações com os níveis de armazenamento de gás. As lojas estão atualmente cheias para recordes para este período de tempo em pouco menos de 82%. De acordo com a Gas Infrastructure Europe (GIE), as retiradas de gás das instalações de armazenamento da UE em 14 de janeiro totalizaram 253 milhões de metros cúbicos, a menor desde 2012.

Além disso, a participação da geração eólica no fornecimento de energia da UE continua muito alta desde o início do mês. Em 15 de janeiro, atingiu o recorde histórico de 35,4%.

Os preços do gás na Europa ultrapassaram € 345 por megawatt-hora em seu pico em agosto passado, principalmente devido às preocupações com o fornecimento de energia da Rússia em meio a sanções e problemas técnicos.

A fim de evitar picos de preços no futuro, no mês passado, os países da UE introduziram um limite de emergência nos preços do gás no atacado em € 180 por megawatt-hora, que entrará em vigor se os contratos futuros de gás forem negociados em um nível mais alto por três dias consecutivos. O limite entrará em vigor em 15 de fevereiro.

