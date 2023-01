Produção do icônico rifle russo atualizado começa na Índia – CMIO

Nova Delhi e Moscou lançaram uma joint venture para fabricar a nova Kalashnikov AK-203

Uma empresa conjunta russo-indiana para fabricar o Kalashnikov AK-203 atualizado produziu seu primeiro lote de fuzis de assalto, anunciou a Rosoboronexport, agência estatal russa para o comércio internacional de armas, na terça-feira.

A empresa, Indo-Russian Rifles Private Limited, está definida para fornecer as forças armadas da Índia e visa alcançar “localização 100%” da produção de fuzis no futuro, de acordo com a agência.

“A Korwa Ordnance Factory em Amethi, Uttar Pradesh, produziu o primeiro lote de rifles de assalto Kalashnikov AK-203 de 7,62 mm. Espera-se que o início das entregas ao exército indiano comece em breve”, O CEO da Rosoboronexport, Alexander Mikheev, disse em um comunicado, elogiando a “parceria de confiança” entre Moscou e Nova Deli.













A empresa poderá exportar seus produtos para terceiros países, acrescentou Mikheev.

A joint venture foi criada no final de 2021, construindo e expandindo as vendas diretas anteriores da arma para a Índia. O novo contrato de produção localizada, avaliado em cerca de US$ 620 milhões, previa a produção de mais de 600.000 AK-203 em solo indiano, informou a mídia local na época.

O AK-203 faz parte da ‘série 200’ dos fuzis de assalto Kalashnikov, reunindo a ergonomia moderna de armas pequenas com o clássico calibre poderoso. Os fuzis do tipo possuem coronha regulável, diversos trilhos para fixação de equipamentos adicionais, além de melhor precisão, em relação aos modelos anteriores da arma.