Rússia colhe safra abundante de grãos – dados – CMIO

A Rússia colheu sua maior safra de grãos já registrada no ano passado, disse a Rosstat, a agência oficial de estatísticas do país, na segunda-feira.

Segundo os últimos dados, a colheita foi de 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 26,7% em relação a 2021. O número superou as projeções oficiais anteriores, que previam que a safra seria de 150 milhões de toneladas. Dados mostram que só a safra de trigo atingiu 104,4 milhões de toneladas no ano passado.

O recorde anterior da safra de grãos foi estabelecido pelo país em 2017, quando colheu 135,5 milhões de toneladas.

Comentando os números preliminares da colheita no mês passado, o ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, observou que os resultados recordes foram alcançados devido a um aumento nos rendimentos, que nos últimos cinco anos passaram de 25 para 34 quintais por hectare. Além disso, segundo Rosstat, a área semeada com grãos também aumentou em 2022.

A Rússia também deve manter sua posição como o maior exportador de trigo do mundo, apesar das sanções ocidentais que representam problemas para o comércio do país. Falando em uma reunião governamental em 15 de dezembro, o presidente Vladimir Putin disse que, nos últimos cinco meses, a Rússia exportou cerca de 22 milhões de toneladas de grãos e deve entregar até 50 milhões de toneladas até o final do ano agrícola em junho 30. Especialistas do setor preveem volumes de exportação ainda maiores, de até 57 milhões de toneladas, devido à alta demanda por produtos agrícolas russos.

“O atual rápido crescimento das exportações está baseado nas fortes vendas desde o início de outubro, quando o trigo russo começou a recuperar suas vantagens competitivas. Em outubro–novembro, o trigo russo era mais barato do que o trigo francês em US$ 10-25 por tonelada na base FOB, embora nos meses anteriores o spread tenha sido próximo de zero”, disseram analistas da SovEcon à Forbes Rússia.

