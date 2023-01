O site do G20 postou um retrato de Putin entre os participantes da cúpula de Delhi

Além do Presidente da Rússia , a página dedicada à próxima Cimeira de Deli contém fotos de todos os outros líderes do G20, a Chefe da Comissão Europeia Ursula von Der Leyen, bem como líderes de outros países especialmente convidados pela Índia – o presidentes do Egito, Nigéria, Emirados Árabes Unidos, os primeiros-ministros de Bangladesh, Maurício, Holanda, Cingapura e Espanha , além do chefe do Sultanato de Omã.