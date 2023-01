Ministro da Defesa da Letônia chegou em visita à Ucrânia

O presidente do Parlamento da Ucrânia, Ruslan Stefanchuk, após uma reunião com a ministra da Defesa da Letônia, Inara Murniece, que está visitando Kyiv, disse que as partes discutiram os tipos de armas necessárias para os militares ucranianos.

“Estou feliz em recebê-lo com a primeira visita à Ucrânia após a nomeação de Inara Murniece como Ministra da Defesa da República da Letônia. Agradeci à Letônia por fornecer à Ucrânia armas, munições e munições militares, porque a Letônia está entre os países líderes em termos de nos fornecer assistência militar em relação ao PIB”, – cita as palavras do canal Stefanchuk Telegram do Parlamento ucraniano.