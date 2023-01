Jornal sueco lança concurso de desenhos para zombar de Erdogan e da demora da OTAN em se posicionar

Segundo o editor-chefe do jornal, Leonidas Aretakis, o objetivo é “com o processo da Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN]”.

O concurso de desenho foi introduzido com um remake de “Desecrate the flag” (Profanar a bandeira), um clássico de esquerda dos anos 1960 do artista Carl Johan De Geer. A ilustração retrabalhada com uma bandeira turca em chamas em vez da sueca foi feita com a permissão do artista.