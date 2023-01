Türkiye rotula o candidato da OTAN de ‘centro de propaganda de terroristas’ – CMIO

Acusação ocorre depois que a Suécia se recusou a lançar uma investigação sobre o enforcamento da efígie de Erdogan

A recusa da Suécia em investigar um golpe publicitário curdo, que viu uma efígie do presidente turco Recep Tayyip Erdogan sendo enforcado em público, equivale a “apoiar o terrorismo”, A decisão do Partido AK de Türkiye disse. O incidente estremeceu ainda mais as relações entre Ancara e Estocolmo, que permanecem em um impasse sobre a candidatura sueca para se tornar um membro da OTAN.

Na quarta-feira, um manequim em tamanho real representando Erdogan foi enforcado de cabeça para baixo durante uma manifestação curda no centro de Estocolmo.

O grupo chamado Comitê de Rojava da Suécia, que estava por trás do protesto, postou um vídeo da façanha nas redes sociais, instando o líder turco a renunciar se não quisesse enfrentar o destino do ditador italiano Benito Mussolini, que também foi pendurado em público da mesma forma após sua execução em 1945.

Türkiye convocou o embaixador sueco em Ancara sobre o incidente e exigiu que Estocolmo “tomar as medidas necessárias contra grupos terroristas”. No entanto, um promotor sueco se recusou a iniciar uma investigação, argumentando que os manifestantes estavam exercendo seu direito à liberdade de expressão.













Esta decisão significa que “um grupo terrorista pode tomar qualquer ação que quiser na Suécia; pode ameaçar os chefes de estado de países amigos”, disse o porta-voz do Partido AK de Erdogan, Omer Celik, a repórteres na segunda-feira.

O que os manifestantes curdos fizeram “não tem nada a ver com liberdade de expressão”, ele insistiu, acrescentando que a Suécia se tornou o “centro de propaganda desses terroristas”.

“O silêncio daqueles que afirmam defender a democracia, o pluralismo e a liberdade diante desse vil ato terrorista não significa nada além de apoiar o terrorismo”, disse. Celik afirmou, conforme citado pela agência de notícias Anadolu.

Ancara está atualmente bloqueando as propostas da Suécia e da Finlândia para ingressar na OTAN, acusando-as de abrigar “terroristas” do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e outros grupos associados – que foram banidos pelas autoridades turcas – e exigindo o levantamento do embargo de armas a Türkiye.

Desde então, a Suécia suspendeu a proibição da venda de armas, alterou sua constituição para facilitar a repressão ao terrorismo e realizou várias extradições de suspeitos curdos para Türkiye.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Türkiye acrescenta incerteza à candidatura da Suécia à OTAN

Mas Ancara insistiu que essas medidas não eram suficientes. No domingo, Erdogan disse à Suécia e à Finlândia que “Antes de tudo, você tem que entregar mais de 100, cerca de 130 desses terroristas para nós.” Se isso não for feito, será impossível ratificar as candidaturas das duas nações à OTAN no parlamento turco, alertou.