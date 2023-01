Anteriormente, o jornal Monde escreveu que a cidade francesa de Saint-Genevieve-des-Bois não aceitou fundos da Rússia para renovar o aluguel de lugares no cemitério de mesmo nome, onde estão enterradas figuras famosas da cultura russa. Em particular, os túmulos do escritor Ivan Bunin, do bailarino Rudolf Nureyev e da poetisa Zinaida Gippius estão localizados no cemitério. Segundo a publicação, desde a assinatura de um acordo entre Moscou e a cidade francesa em 2005, a Rússia assumiu o custo do aluguel dos locais do cemitério onde estão enterradas as pessoas sem parentes. A Embaixada da Rússia na França disse à RIA Novosti que considera categoricamente inaceitável a situação com a recusa da cidade em aceitar o pagamento, mas nesta fase não se fala em demolir as sepulturas. Eles observaram que estamos falando de 23 enterros de compatriotas.