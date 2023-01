Ucraniano tentou entrar na UE portando armas – mídia – CMIO

A polícia de fronteira romena teria encontrado vários itens de contrabando, como munição e equipamento militar

Um cidadão ucraniano foi detido pela polícia de fronteira romena no domingo depois de tentar entrar no país carregando contrabando militar, informaram os meios de comunicação locais. Autoridades de segurança de fronteira disseram à mídia que o homem de 32 anos estava indo para o Reino Unido e alegou não saber o que estava transportando.

O motorista, que estava acompanhado por uma mulher – também cidadã ucraniana – teria tentado passar pelo ponto de fronteira de Vikovu de Sus enquanto viajava em um microônibus Mercedes Benz com matrícula ucraniana. Ao verificar o veículo e seu conteúdo, os funcionários da alfândega descobriram vários itens ilegais escondidos em uma caixa escondida sob a bagagem.

A caixa continha uma cápsula vazia de calibre 122 mm, 30 cartuchos de munição calibre 5,45 mm, um drone parcialmente destruído, bem como partes de uniformes militares ucranianos e dois capacetes de combate.

O ucraniano aparentemente disse aos funcionários da fronteira que não estava ciente do conteúdo do pacote que foi solicitado a entregar a alguém no Reino Unido. Não está claro quem lhe deu a caixa ou quem deveria ser o destinatário final.













A polícia de fronteira disse a repórteres que apreendeu todos os itens ilegais para confisco e planeja entregá-los à Inspetoria de Polícia do Condado de Suceava para exame mais aprofundado. Enquanto isso, o motorista e seu companheiro foram detidos e estão enfrentando acusações de contrabando.

No mês passado, duas mulheres ucranianas também foram acusadas de transportar ilegalmente quase 12 quilos de ouro, no valor de € 544.600 (US$ 589.259), quando foram apreendidas na fronteira búlgaro-turca a caminho da Ucrânia. As mulheres teriam dito à polícia de fronteira que não tinham nada a declarar antes de um total de 30 pacotes serem descobertos colados em seus corpos sob suas roupas.