De acordo com o ex-oficial de inteligência, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) usa ucranianos para conduzir uma guerra por procuração com a Rússia . A Aliança Atlântica treina militares das Forças Armadas da Ucrânia, lhes envia equipamentos pesados no valor de dezenas de bilhões de dólares e lhes fornece dados de inteligência.