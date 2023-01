Os preços do gás na Europa caíram abaixo de $ 600 por mil metros cúbicos

Os preços do gás na região aumentaram significativamente na primavera de 2021. Naquela época, os preços do gás para TTF flutuavam na faixa de 250-300 dólares por mil metros cúbicos, no final do verão ultrapassavam os 600 dólares e no outono – já 1000 dólares. No inverno de 2022, os preços ultrapassaram o patamar de dois mil dólares por mil metros cúbicos e, no início da primavera, devido ao temor da proibição da importação de recursos energéticos russos, atingiram o recorde de $ 3.892 por mil metros cúbicos.