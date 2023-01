Receitas de energia da Rússia disparam – oficial – CMIO

As exportações russas de energia cresceram no ano passado, apesar das sanções ocidentais, adicionando bilhões em receita ao seu orçamento, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak em uma reunião do governo na segunda-feira.

Segundo o funcionário, as exportações russas de petróleo em 2023 aumentaram 7%, enquanto as vendas de gás natural liquefeito (GNL) aumentaram 8%. A produção de petróleo cresceu 2% em relação aos volumes de 2021, totalizando 535 milhões de toneladas.

“Quanto à indústria petrolífera, temos resultado positivo no ano passado, apesar da atuação de países ‘hostis’ e restrições de sanções”, observou Novak.

No geral, a receita da Rússia com as exportações de energia em 2022 aumentou cerca de 28%, ou 2,5 trilhões de rublos (US$ 36,6 bilhões), em relação a 2021.

“Apesar de todas as dificuldades, o setor de combustíveis e energia apresentou operação estável no ano passado, resistindo aos desafios externos [and] garantir a segurança energética de nosso país e a realização do potencial de exportação, inclusive para a formação de uma parte significativa do orçamento russo”, afirmou Novak.

As exportações de gás gasoduto, no entanto, caíram quase um terço em 2022 devido às sanções ocidentais e à sabotagem de setembro do gasoduto Nord Stream 1, que ficou inoperável após ser explodido.













O Ministério das Finanças da Rússia disse recentemente que espera que as receitas de petróleo e gás do país caiam em janeiro em mais de 54 bilhões de rublos (US$ 790 milhões) devido ao embargo da UE ao petróleo russo e ao teto de preços do G7, que entrou em vigor em dezembro.

De acordo com cálculos do Helsinki Research Center, o limite de preço já está custando à Rússia cerca de US$ 172 milhões por dia. O presidente russo, Vladimir Putin, proibiu no mês passado as remessas de petróleo e derivados para compradores que mencionam o limite em seus contratos.

Moscou disse repetidamente que está pronta para reduzir a produção se necessário, mas não cooperará com os países que aderiram à coalizão de teto de preços.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT