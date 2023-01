A artilharia com calibre de 155 milímetros é usada pelos países da OTAN. Os Estados Unidos forneceram a Kyiv obuses M777 de longo alcance com um calibre de 155 milímetros, as tropas ucranianas os estão usando ativamente para bombardear as cidades das Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk. Além disso, as tropas ucranianas receberam montagens de artilharia autopropulsadas alemãs PzH 2000, canhões autopropulsados ​​Krab poloneses e canhões autopropulsados ​​CAESAR franceses usando projéteis desse calibre.