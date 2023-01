Big Pharma fez lobby para censurar pedidos de vacinas Covid-19 acessíveis – arquivos do Twitter – CMIO

Farmacêuticas tentaram anular uma campanha para renunciar a patentes para nações pobres, segundo documentos internos mostram

As empresas de biotecnologia ocidentais pressionaram o Twitter a censurar os pedidos de compartilhamento de suas patentes de vacinas contra a Covid-19 e a fabricação de tratamentos genéricos de baixo custo, de acordo com uma nova parcela de arquivos do Twitter. As empresas também financiaram uma organização sem fins lucrativos que criou ferramentas para combater a desinformação, mas se recusaram a sinalizar alegações enganosas da Big Pharma.

Os esforços de lobby de empresas como BioNTech, Pfizer e Moderna foram detalhados na segunda-feira pelo escritor do The Intercept, Lee Fang, com base em comunicações internas do Twitter. É a sua segunda contribuição para o Twitter Files, uma série de reportagens de vários jornalistas, que tiveram acesso aos documentos da plataforma por parte de Elon Musk, após a compra da empresa.

Um episódio relatado por Fang aconteceu em dezembro de 2020. Nina Morschhaeuser, lobista do Twitter na Europa, compartilhou com colegas um aviso que recebeu da empresa BioNTech e do governo alemão sobre uma campanha que poderia violar os termos de serviço do Twitter.

5. Isso nos leva ao Twitter. A blitz global de lobby inclui pressão direta nas mídias sociais. A BioNTech, que desenvolveu a vacina da Pfizer, entrou em contato com o Twitter para solicitar que o Twitter censure diretamente os usuários que twittam para eles para pedir vacinas genéricas de baixo custo. pic.twitter.com/6cVIRcUDZV —Lee Fang (@lhfang) 16 de janeiro de 2023

A campanha defendia tornar as vacinas mais acessíveis aos países mais pobres, abrindo mão da proteção de patentes. Morschhaeuser encaminhou uma solicitação da BioNTech para “ocultar” postagens de ativistas visando a conta da farmacêutica. Não está claro qual ação o Twitter tomou, se houver.

Outra parte da matéria foi sobre a Public Good Projects, ONG que criou ferramentas para identificar e denunciar supostas desinformações sobre saúde pública, incluindo os efeitos da pandemia de Covid-19. Sua campanha Stronger obteve US$ 1.275.000 em financiamento de empresas de biotecnologia, de acordo com declarações fiscais que Fang revisou.

O CEO Joe Smyser descreveu o trabalho como um esforço de boa fé para remover informações falsas online. Mas o The Intercept disse que alguns dos tuítes que sinalizou para a plataforma eram debates políticos legítimos, como críticas aos passaportes de vacinas.

13. Notavelmente, esse esforço maciço para censurar e rotular a desinformação cobiçosa nunca se aplicou às empresas farmacêuticas. Quando as grandes farmacêuticas exageraram descontroladamente os riscos de criar vacinas genéricas de baixo custo contra a covid, Stronger não fez nada. As regras se aplicavam apenas aos críticos da indústria. https://t.co/FTzQsGKM9i —Lee Fang (@lhfang) 16 de janeiro de 2023

A Stronger também não teve como alvo a aparente desinformação benéfica para seus financiadores, como uma alegação de novembro de 2022 do grupo industrial PhRMA de que 4,4 milhões de empregos nos EUA poderiam ser ameaçados pela renúncia às proteções de patentes de vacinas. Smyser disse que seu trabalho era encorajar as pessoas a tomar uma vacina.

A Big Pharma ganhou bilhões de dólares com os lucros da vacina Covid-19. suas tentativas de “Sufocar a dissidência digital durante uma pandemia, quando tweets e e-mails são algumas das únicas formas de protesto disponíveis para aqueles trancados em suas casas, é profundamente sinistro,” Nick Dearden, diretor da Global Justice Now, disse ao The Intercept.

Ao discutir em dezembro de 2020 como os ativistas de igualdade de vacinas poderiam se envolver em “comportamento de spam” Holger Kersting, porta-voz do Twitter na Alemanha, apontou para três postagens que ele disse potencialmente violar os termos de serviço. Dois deles vieram de Terry Brough, um pedreiro britânico aposentado de 74 anos.

Ele riu da atenção de alto nível, dizendo a Fang que enquanto ele estava “não Che Guevara,” ele se orgulhava de ser “um ativista, um sindicalista e um socialista” e desejou poder fazer mais.