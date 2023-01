O ministro das Relações Exteriores austríaco, Alexander Schallenberg, disse que Moscou continuará fazendo parte da história europeia, apesar de suas ações na Ucrânia

Os países europeus devem manter um senso de proporção ao punir a Rússia por suas ações na Ucrânia, argumentou o ministro das Relações Exteriores da Áustria, Alexander Schallenberg. O diplomata alertou contra medidas punitivas como a proibição total de vistos para todos os cidadãos russos.

Falando na universidade de pesquisa Sciences Po em Paris na segunda-feira, Schallenberg disse: “Não devemos atirar por cima do alvo, por exemplo, impondo uma proibição de visto para 144 milhões de russos.”

O ministro também disse que a Rússia continuará fazendo parte da história e da cultura europeia, apesar das atuais tensões entre a UE e seu vizinho do leste.

O diplomata austríaco deixou claro, no entanto, que Viena apoia incondicionalmente a Ucrânia em seu conflito com a Rússia.

Mas, segundo o ministro, o Ocidente “também deve pensar no dia seguinte, na semana seguinte e nos meses seguintes.”













Schallenberg observou que a arquitetura de segurança da Europa ainda incluiria a Rússia, de uma forma ou de outra, no futuro, levando em consideração seu papel como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e seu status de potência nuclear.

Ele destacou ainda a importância da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e criticou a Polônia, que presidiu a última reunião da entidade no início de dezembro, por barrar o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, do evento.

“A OSCE é uma das poucas plataformas restantes onde os diplomatas russos ainda se sentam e têm que ouvir nossos argumentos, nossas duras críticas à guerra de agressão russa,” explicou o principal diplomata da Áustria.

Além de manter o que ele descreveu como senso de proporção, o Ocidente também deve se esforçar para permanecer unido em 2023, argumentou o funcionário.

Ele disse “nossa conduta hoje definirá o status do mundo livre nos próximos anos.”

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, mediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu desde então que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Pouco antes do início das hostilidades, o Kremlin reconheceu as repúblicas de Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Em setembro passado, Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, foram incorporadas à Rússia após referendos.