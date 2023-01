MOSCOU, 17 de janeiro – RIA Novosti. Aleksey Arestovich, assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu desculpas em seu canal Telegram por dizer que a causa da explosão de um prédio residencial em Dnepropetrovsk foi obra da defesa aérea ucraniana. Aleksey Arestovich, assessor do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu desculpas em seu canal Telegram por dizer que a causa da explosão de um prédio residencial em Dnepropetrovsk foi obra da defesa aérea ucraniana.

“Cometi um erro grave no ar. Não importa o motivo pelo qual o público ouviu, mas a partir de agora serei mais rigoroso com as informações que dou. Peço sinceras desculpas às vítimas e seus familiares, moradores de O Dnipro e todos que ficaram profundamente magoados com minha versão prematura e errônea justificam a greve”, escreveu.

Ao mesmo tempo, Arestovich acrescentou que o “nível de ódio” contra ele é incomparável com as consequências de suas declarações no ar. Na sua opinião, desta forma a oposição ucraniana “ataca as autoridades” e ganha pontos políticos durante as hostilidades, a pensar nas próximas eleições.

O assessor do chefe do gabinete de Zelensky fez uma nova declaração após uma onda de críticas. Em particular, os deputados ucranianos anunciaram a coleta de assinaturas para a renúncia de Arestovich, e o prefeito de Dnipropetrovsk, Boris Filatov, insultou o político e convocou a SBU e a contra-espionagem do país para controlá-lo.

15 de janeiro , 14h15 O prefeito de Dnepropetrovsk insultou Arestovich após suas palavras sobre as ações da defesa aérea

No sábado passado, a mídia ucraniana noticiou que a entrada de um prédio residencial desabou em Dnepropetrovsk. Como disse Arestovich no ar de um dos canais do YouTube, um foguete caiu sobre o prédio e explodiu, que foi abatido pelos sistemas de defesa aérea do país.

Na segunda-feira, o porta-voz presidencial Dmitry Peskov, comentando as tentativas de Kyiv de transferir a responsabilidade pela destruição da casa para a Rússia , enfatizou que as Forças Armadas não atacam prédios residenciais e infraestrutura social.

Desde 10 de outubro , o exército russo vem lançando ataques com mísseis contra energia, indústria de defesa, comando militar e instalações de comunicação em toda a Ucrânia. Como afirmou Vladimir Putin, o primeiro ataque foi uma resposta ao ataque terrorista encenado por Kyiv na ponte da Criméia.

Desde então, alertas de ataques aéreos foram anunciados nas regiões ucranianas todos os dias, às vezes em todo o país.