Corpos de 22 mortos em queda de avião no Nepal são entregues a parentes

Os corpos de 22 pessoas que estavam no avião ATR 72 que caiu no Nepal no domingo foram entregues a parentes, relatado Centro de Coordenação de Operações de Busca e Salvamento da Autoridade de Aviação Civil do Nepal.

Eles observaram que os corpos dos demais mortos no acidente serão transportados para Katmandu por dois lados da aviação do exército. A busca pelos corpos de dois passageiros da aeronave acidentada continua.

Um avião de passageiros turboélice ATR 72 operado pela Yeti Airlines voando de Katmandu caiu no domingo entre o antigo e o novo aeroporto em Pokhara. Segundo a companhia aérea, havia 68 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Segundo um representante da companhia aérea Pemba Sherpa, todas as 72 pessoas a bordo morreram, incluindo quatro russos.

As autoridades nepalesas formaram uma comissão para investigar as causas da queda do avião e devem apresentar um relatório em 45 dias. De acordo com dados preliminares, um mau funcionamento técnico pode ser a causa da queda do avião.