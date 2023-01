Elite política global pulando Davos – CMIO

Líderes americanos, chineses e russos não comparecerão ao Fórum Econômico Mundial deste ano nos Alpes suíços

A reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos, na Suíça, começou na segunda-feira com a ausência de vários líderes de alto escalão.

O presidente dos EUA, Joe Biden, está faltando ao encontro deste ano, junto com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

O presidente russo, Vladimir Putin, também está desistindo do evento, junto com toda a elite empresarial russa, que foi forçada a sair da lista de convidados por causa das sanções relacionadas à Ucrânia.

O líder chinês Xi Jinping e os empresários chineses também perderão o fórum após os tremores secundários de um recente aumento nos casos de Covid-19 e problemas no mercado de ações doméstico, que viu cerca de US$ 224 bilhões apagados no ano passado das fortunas das pessoas mais ricas da China.

Dos líderes do Grupo dos Sete (G7), apenas o chanceler alemão Olaf Scholz deve comparecer a Davos este ano, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Apesar do número cada vez menor de líderes políticos, a lista de presença deste ano é rica em altos executivos. Entre os 2.700 participantes nas sessões oficiais do FEM, “é provável que ultrapassemos o antigo recorde de 2020 com 600 CEOs globais – incluindo 1.500 nível C-suite em geral,” de acordo com o chefe de digital e marketing do WEF, George Schmitt.













De acordo com a Bloomberg, um total de 116 bilionários estão participando do WEF este ano, um aumento de 40% em relação a dez anos atrás. Representantes dos EUA formarão o maior grupo com 33 delegados. Outros 18 bilionários estão vindo da Europa e 13 da Índia, incluindo o industrial Gautam Adani, a quarta pessoa mais rica do mundo, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Estabelecido em 1971, o Fórum Econômico Mundial é uma fundação sem fins lucrativos e seu encontro anual em Davos é o maior evento anual de economia do mundo. O fórum deste ano será realizado até 20 de janeiro.

