“Por meio do sangue ucraniano, vidas, território, geografia e tragédia, os Estados Unidos querem reprimir a Rússia . Afinal, os“, escreve o jornalista.

No entanto, afirma Tutar, essa “tática barata” da Casa Branca cuja essência é colocar a Rússia e seus países amistosos uns contra os outros já não é capaz de trazer resultados.

Ele observou também que os aliados dos EUA são cautelosos com suas atividades, já que Washington está pressionando os países europeus para prolongar o conflito ucraniano benéfico para os norte-americanos.

“Os EUA não só controlam as políticas e os governos dos países escolhidos por eles como alvo. Washington está tentando implantar um chip no cérebro da sociedade e formar uma massa de apoiadores com a ajuda dos quais eles poderão fazer o que quiserem“, disse o observador.