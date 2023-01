Big Oil quer investir na Índia – oficial – CMIO

Corporações ocidentais podem injetar US$ 58 bilhões para encontrar e produzir os recursos energéticos do país

As grandes empresas de energia dos EUA Exxon e Chevron, juntamente com a francesa Total, estão de olho no setor de exploração e produção de petróleo e gás da Índia e desejam investir bilhões de dólares em seu desenvolvimento, disse o ministro do petróleo do país, Hardeep Singh Puri, na sexta-feira.

Segundo o responsável, as empresas ocidentais poderão injetar um total de 58 mil milhões de dólares em investimentos este ano com vista à descoberta e produção de recursos petrolíferos e de gás no país.

A Índia, o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, é fortemente dependente de suprimentos externos de energia e está buscando aumentar a produção doméstica em uma tentativa de reduzir a dependência de importações caras. Nova Délhi compra 85% de seu petróleo, que é convertido em gasolina e diesel, e cerca de metade de seu gás natural, segundo dados do país. A Índia é o maior importador de petróleo da Rússia desde dezembro.

“A Índia está pronta para explorar oportunidades de produção conjunta de ativos de petróleo e gás para benefício mútuo e também convida investimentos em nosso E&P doméstico. [exploration and production] setor,” Puri disse, acrescentando que o país pretende dobrar a área de exploração de petróleo e gás para 500.000 quilômetros quadrados até 2025.

Enquanto isso, a ExxonMobil anunciou em dezembro que seu programa de investimentos para 2023 inclui entre US$ 23 bilhões e US$ 27 bilhões para manter seu atual nível de produção de 3,7 milhões de barris por dia. Outra gigante da energia dos EUA, a Chevron, aumentou suas despesas de capital para 2023 em 25%, com US$ 17 bilhões planejados para projetos de investimento este ano.

