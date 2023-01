Depósito de gás offshore descoberto no Egito – CMIO

A gigante italiana de energia Eni anunciou a descoberta de um novo depósito de gás offshore no Egito no poço de exploração Nargis-1, que está localizado na concessão da área offshore de Nargis, no Mar Mediterrâneo Oriental, informou a empresa no domingo.

O poço Nargis-1 faz parte da concessão da área offshore de Nargis, no Egito, com 1.800 quilômetros quadrados, operada pela gigante norte-americana de petróleo e gás Chevron. Ambas as empresas possuem uma participação de 45% no projeto de exploração, enquanto uma participação de 10% pertence à Tharwa Petroleum Company SAE do Egito.

O volume de reservas no poço está sendo avaliado, disse a estatal egípcia EGAS, acrescentando que trabalharia com a Chevron e os outros parceiros para iniciar a produção o mais rápido possível.

A Eni está presente no Egito desde 1954, onde opera através da subsidiária IEOC. Atualmente, a empresa é a principal fornecedora do país, com uma produção de hidrocarbonetos de aproximadamente 350 mil barris de óleo equivalente por dia.













A nova descoberta no Nargis-1 “pode ser desenvolvido aproveitando a proximidade das instalações existentes da Eni,” o grupo disse em um comunicado. A empresa estatal está procurando novas fontes de gás, pois pretende substituir completamente as importações da Rússia até 2025.

O Egito tem cerca de 2,21 trilhões de metros cúbicos de reservas comprovadas de gás e produziu mais de 95 bilhões de metros cúbicos em 2021. O país fortaleceu suas posições como produtor de gás depois que a Eni descobriu o campo gigante de Zohr no Mediterrâneo Oriental em 2015 com uma estimativa de 850 bilhões de metros cúbicos de gás natural.

Nos últimos oito anos, o país africano aumentou sua produção de gás em 66%. Em 2022, o Egito exportou cerca de 22 milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito, a maior parte destinada à Europa.

No ano passado, a UE assinou um acordo com o Egito e Israel para aumentar as importações de energia do Mediterrâneo Oriental, a fim de reduzir a dependência da Rússia e permitir que mais empresas ocidentais se envolvam na exploração de gás na região.

