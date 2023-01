O partido governante da Turquia falou sobre o adiamento da data das eleições

Adiar as eleições gerais na Turquia para uma data anterior não significa que elas serão antecipadas, disse Omer Celik, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento, no poder.

As próximas eleições gerais no país – presidenciais e parlamentares – estão previstas para 18 de junho de 2023 na Turquia. Anteriormente, o presidente Tayyip Erdogan permitiu que as eleições fossem adiadas para uma data anterior, “levando em consideração as condições sazonais”.

O governante Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) e o Partido do Movimento Nacionalista (MHP) formaram anteriormente a Aliança do Povo. O líder nacionalista turco Bahceli disse que o presidente Erdogan será o candidato da Aliança do Povo nas próximas eleições. A oposição ainda não anunciou candidato.

Ao mesmo tempo, são realizadas reuniões periódicas entre os líderes dos seis partidos da oposição, que contam com a presença do chefe do Partido do Bem (Iyi parti) Meral Akshener, o presidente do conservador de direita Partido Sunita da Felicidade (SP) Temel Karamollaoglu, chefe do Partido Democrático Kemalista-conservador Gultekin Uysal, líder do Partido Liberal Democracia e Inovação (DEVA) Ali Babacan e ex-primeiro-ministro da Turquia, chefe do partido Futuro Ahmet Davutoglu.