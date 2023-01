Aeroporto Daxing de Pequim retoma voos internacionais de passageiros

O Aeroporto de Daxing está localizado no sul de Pequim , a 46 quilômetros do centro da cidade. Tem quatro pistas e, segundo o projeto, poderá receber até 620 mil voos por ano. Daxing está posicionado como o maior hub aéreo internacional e o projeto de engenharia de terminal aeroportuário mais complexo do mundo , com um investimento total de 400 bilhões de yuans (cerca de US$ 60 bilhões) na construção do aeroporto. Seu telhado é reconhecido como o maior teto de aço do mundo para um terminal de aeroporto, com área equivalente a 25 campos de futebol padrão. A mundialmente famosa arquiteta e designer Zaha Hadid participou do desenvolvimento do projeto do telhado. Além disso, Daxing é o maior edifício único do mundo sem costuras estruturais.