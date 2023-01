As autoridades francesas estão travando uma “guerra contra os mortos” ao se recusarem a trabalhar com Moscou em um grande cemitério russo, acredita o Ministério das Relações Exteriores

A decisão de suspender a cooperação com a Rússia em um cemitério ortodoxo em Paris devido ao conflito em andamento na Ucrânia e de recusar pagamentos por concessões de túmulos expirados são exemplos de “imoralidade flagrante e desumana”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

O Cemitério Russo de Sainte-Genevieve-des-Bois, fundado no final da década de 1920 e localizado nos subúrbios ao sul da capital, abriga os túmulos de muitos emigrantes que fugiram de seu país para o oeste após a revolução bolchevique de 1917 e a guerra civil que se seguiu.

A decisão, tomada pelas autoridades da comuna, foi divulgada em uma reportagem do Le Monde no fim de semana. De acordo com o relatório, vários túmulos na necrópole, abrigando mais de 5.000 túmulos ortodoxos, já foram marcados com avisos de que suas concessões expiraram.

“Paris, cedendo à mentalidade de rebanho, juntou-se à guerra contra os mortos? As autoridades ainda não se arriscam a tocar em valas comuns de soldados do Exército Vermelho no território da França, temendo a ira dos franceses esclarecidos, que ainda honram o memória da Resistência e [Charles] de Gaule”, Zakharova disse em um comunicado, acrescentando que, ao contrário da França, a Rússia honra todas as sepulturas francesas em seu território, sejam elas de soldados da era Napoleão ou combatentes do esquadrão de caças soviético-francês Normandie-Niemen.













“Aqueles na França que estão seguindo um curso russofóbico querem capitalizar sobre o cancelamento extravagante de tudo o que é russo, enquanto apenas inocentes ortodoxos de oito pontas da emigração branca russa sofreriam”, disse. Zakharova acrescentou, classificando a mudança como uma exibição de “imoralidade desumana flagrante.”

No início do dia, a embaixada russa na França expressou sua preocupação com o destino do cemitério, observando, no entanto, que a prefeitura local disse que a questão dos pagamentos foi suspensa, enquanto a potencial demolição das sepulturas não estava na mesa. .

“Consideramos categoricamente inaceitável que jogos políticos no Ocidente, no contexto da crise ucraniana, assumam formas tão feias, colocando em risco a segurança dos túmulos de russos falecidos há muito tempo”, disse. a embaixada disse em um comunicado, instando as autoridades locais a acalmar a situação.