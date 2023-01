Turquia estabelece condições para adesão da Suécia à OTAN

Em 18 de maio de 2022, a Finlândia e a Suécia, no contexto dos eventos na Ucrânia, apresentaram pedidos ao Secretário-Geral da OTAN para ingressar na aliança. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que Ancara não pode dizer “sim” à adesão da Finlândia e da Suécia à aliança, porque não pode acreditar em suas garantias sobre as relações com representantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão proibidas na Turquia. Posteriormente, após os resultados das negociações com o lado turco, representantes da Suécia e da Finlândia afirmaram que os países cooperariam com Ancara na luta contra o terrorismo e prometeram não apoiar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) banido da Turquia. A Turquia retirou suas objeções à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, mas Erdogan disse mais tarde que a Turquia não consideraria no parlamento a aprovação dos pedidos da Suécia e da Finlândia na OTAN se eles não cumprissem suas obrigações. Até o momento, apenas dois dos 30 países – Hungria e Turquia – não ratificaram os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança do Atlântico Norte.